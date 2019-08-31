Опубликовано видео с «Федором» на МКС

Опубликована видеозапись того, как антропоморфный робот «Федор» «осваивается» на борту МКС, сообщили СМИ.

Предоставленное Роскосмосом видео опубликовал телеканал «Россия 24».

Напомним, космонавт Александр Скворцов пожаловался, что экипажу не хватает запланированного на работу времени по подключению «Федора.

А космонавта Алексея Овчинина попытки включить «Федора» на борту МКС вывели из себя.