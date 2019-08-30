Космонавт сообщил о нехватке времени на работу с «Федором» на МКС

Российский космонавт Александр Скворцов сообщил Центру управления полетами (ЦУП) о нехватке запланированного времени на работу по установке и подключению робота «Федор» на борту Международной космической станции (МКС).

Скворцов рассказал специалистам ЦУП, что запланированного ими времени на установку робота в модуле «Поиск» и его подключение было недостаточно. «Вы хотите, чтобы мы сделали это за 50 минут? Это очень мало времени. Надо кабели протянуть. Это невесомость, 50 минут – это несерьезно», – сказал он, передает РИА «Новости».

На что специалисты ЦУП попросили Скворцова не беспокоиться о времени и продолжать работу в течение дня. Они отметили, что времени на операции будет достаточно. «Хорошо, попробуем (успеть)», – сказал космонавт.

Ранее Робот «Федор» сообщил о проблемах со «здоровьем».

Напомним, во вторник утром пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту со второй попытки пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» МКС.

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