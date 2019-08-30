Робот «Федор» сообщил о проблемах со «здоровьем»

|
30 августа, пятница | Последнее обновление — 10:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Польша, США и Украина собрались подписать соглашение о поставках газа
Разделы
Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов
На выборах губернаторов сработает магия простых решений
Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре
Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко
Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Урбанина – чума нашего времени
Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем
Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...
Глобализм создает границы между богатыми и нищими
Антон Любич, экономист
Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Как скандалят космонавты
Обсуждение: 6 комментариев
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В России отметили День флага
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook