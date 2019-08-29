Робот «Федор» не узнал Эрдогана

Робот «Федор» в своем аккаунте в соцсети назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «не идентифицированным участником радиообмена».

«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки», – написал робот в Twitter, прикрепив к посту фото Скворцова, показывающего поднятый вверх большой палец.

Во вторник в павильоне Роскосмоса на МАКС-2019, куда Путин прибыл вместе с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран связались по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, напоминает РИА «Новости».

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС. В понедельник российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США) в ручном режиме отстыковал пилотируемый корабль «Союз МС-13» от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза» с роботом «Федором» на борту. При этом Скворцов использовал минимально возможное количество топлива и установил рекорд по перестыковке.