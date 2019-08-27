Путин похвалил космонавтов за стыковку «Союза МС-14»

Президент России Владимир Путин связался по телемосту с космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, находящимися на Международной космической станции, и оценил их работу по нештатной стыковке корабля «Союз МС-14».

«Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой», – передает слова Путина ТАСС.

Он выразил надежду, что дальше все пойдет «как по маслу».

«Но все это движение «как по маслу» зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов как вы», – добавил глава государства.

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС. В понедельник космонавт Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США) в ручном режиме отстыковал пилотируемый корабль «Союз МС-13» от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза МС-14». При этом российский космонавт использовал минимум топлива и установил рекорд по перестыковке.

Также во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при первой попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС, эксплуатируется уже десять лет и сделана не в России. Эксперт подтвердил, что это украинская система, но раскритиковал Рогозина за попытку «свалить с больной головы на здоровую».