Попытки включить «Федора» на борту МКС вывели космонавта из себя

Российский космонавт Алексей Овчинин с большим трудом смог подключить питание робота «Федора» на МКС.

«Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта», – сказал Овчинин во время подключения робота, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Другой космонавт Александр Скворцов в это время управлял «Федором» с помощью экзоскелета.

Специалисты ЦУП предположили, что аппарат мог не включаться из-за батарей и предложили их заменить, но Овчинину удалось включить питание «Федора».

«Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», – сообщил космонавт.

Скворцов сообщил ему, что получил хорошее изображение от камер «Федора» и смог пошевелить пальцами робота.

До этого Скворцов сообщал в ЦУП, что у экипажа не хватает запланированного на работу времени по подключению «Федора.

Ранее на странице, которую ведут от имени робота FEDOR, сообщалось о проблемах со «здоровьем» аппарата.