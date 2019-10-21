Обсерватория «Спектр-РГ» достигла рабочей точки

Российско-немецкая астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» завершила этап перелета в окрестность точки либрации L2 системы «Солнце – Земля» и теперь находится на расстоянии 1,5 млн километров от Земли, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«После окончания подготовительных работ по настройке рентгеновских телескопов ART-XC и eROSITA обсерватория приступит к выполнению основной научной программы. Наблюдения будут проводиться в течение шести с половиной лет, из которых 4 года – в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года – в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной. За время 100-дневного полёта «Спектр-РГ» было выполнено две коррекции, которые обеспечили попадание на орбиту в окрестности внешней точки Лагранжа L2 системы «Солнце – Земля», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущенна ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур.

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