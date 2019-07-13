Россия с третьей попытки запустила новый космический телескоп с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала в субботу, 13 июля, с космодрома Байконур.

Через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией должен отделиться от третьей ступени «Протона» на суборбитальной траектории. Выведение «Спектра» на целевую орбиту планируется провести за счет двух включений двигательной установки ДМ-03, передает РИА «Новости».

Отделение обсерватории от разгонного блока намечается в 17.31 мск.

Это 10-й космический пуск, проведенный Россией в 2019 году. Первоначально старт планировался на 21 июня. но из-за разрядившейся батареи «Спектра» был перенесен на 12 июля. Затем пуск перенесли на 13 июля.

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