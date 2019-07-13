Госкомиссия разрешила запуск «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля, сообщает Роскосмос.

Роскосмос сообщил, что было принято решение «о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:31 мск 13 июля», передает РИА «Новости».

Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter госкорпорации, однако через несколько минут его удалили, передает ТАСС.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») – международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Напомним, запуск обсерватории «Спектр-РГ» планировался 12 июля, однако его решили перенести Отметим, что это был уже второй перенос запуска.

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