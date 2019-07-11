Стало известно о возможном переносе запуска телескопа «Спектр-РГ»

Запуск «Протона-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» могут перенести с 12 на 13 июля, это будет уже второй перенос запуска, сообщил источник на Байконуре.

«Пуск «Протона-М» планируется перенести на субботу, сейчас ведется оформление документов к утверждению госкомиссией», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что перенос связан с работой одного из измерительных пунктов, отслеживающих полет. Предположительно, запуск будет перенесен на 15.31 мск 13 июля.

В Роскосмосе тем временем сообщили, что о переносе речи не идет.



«Проводятся дополнительные испытательные работы с целью проверки систем и агрегатов. О переносе как таковом мы не говорим», – заявили в госкорпорации.



Напомним, 21 июня сообщалось, что запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» отложен из-за замечаний.

При этом в сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.

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