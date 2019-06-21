Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» отложен из-за замечаний

Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» с космодрома Байконур перенесен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщили в Роскосмосе.

Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

«Спектр-РГ» – совместный российско-германский проект, основной задачей которого станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

В марте сообщалось, что запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» может состояться 21 или 22 июня.

Отметим, что в сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.

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