Названа возможная дата запуска на орбиту космической обсерватории «Спектр-РГ»

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» может состояться 21 или 22 июня, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что «пока запуск обсерватории «Спектр-РГ» планируется на 21 или 22 июня». Он добавил, что «резервные окна старта – 12 или 13 июля», передает ТАСС.

В данный момент НПО им. Лавочкина проводит комплексные испытания аппарата.

Как уточнил главный конструктор проекта Илья Ломакин, отправка спутника на космодром Байконур запланирована в ночь на 25 апреля – для этих целей уже заказан рейс.

«Спектр-РГ» – это совместный российско-германский проект, чьей основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Напомним, в сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.