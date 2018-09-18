НПО Лавочкина подтвердило перенос запуска обсерватории «Спектр-РГ»

Руководство НПО имени Лавочкина сообщило о новом переносе сроков запуска орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

Запуск перенесен на март-апрель 2019 года, пишет ТАСС.

«Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» запланирован в марте-апреле 2019 года с космодрома Байконур. Время старта или так называемое баллистическое окно выбрано неслучайно. По расчетам баллистиков, в это время возможна наилучшая радиовидимость космического аппарата с отечественных наземных пунктов, что существенно повышает надежность управления космической обсерваторией», – говорится в сообщении объединения.

Также на предприятии сообщили об успешности испытаний: системы базового модуля «Навигатор», средства обеспечения теплового режима, ретрансляторы и бортовая аппаратура выдержали все нагрузки в тепловакуумной камере.

В ближайшее время планируется осуществить монтаж двух рентгеновских телескопов: ART-XC (Россия) и eRosita (Германия).

Напомним, что запуск обсерватории планировался на 2017 год. Позже сообщили о переносе сроков на конец 2018 – начало 2019 года, а затем перенесли еще раз – на март 2019 года.

Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» является совместным проектом по астрофизике России и Германии. «Спектр-РГ» после запуска должен будет построить карту неба в рентгеновских лучах. После этого планируется изучение объектов Вселенной, исследование свойств темной энергии, обнаружение черных дыр и галактик. Время между немецкими и российскими астрофизиками предполагается делить поровну по заявкам ученых.