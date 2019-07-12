Запуск обсерватории «Спектр-РГ» отложили

В Роскосмосе рассказали о переносе запуска обсерватории «Спектр-РГ», который планировался 12 июля, на субботу, 13 июля.

«Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов <...> приняла решение о переходе на резервную дату (13 июля 2019 года) пуска ракеты космического назначения «Протон-М» с орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода – изготовителя «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что решение о запуске будет принято в субботу после доклада технических специалистов членам госкомиссии.

Напомним, в четверг источник на Байконуре сообщил, что запуск «Протона-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» могут перенести с 12 на 13 июля, и это будет уже второй перенос запуска.

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