У России появился новый орбитальный телескоп

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная в субботу ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, выведена на орбиту, сообщили в Роскосмосе.

«Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока ДМ-03 и выведена на орбиту», – сказали РИА «Новости» в Роскосмосе.

Ракета «Протон» со «Спектром» была запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Перелет «Спектра» в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 млн километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.

За четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы, а еще два с половиной года ее работы будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.