Россия отреагировала на заражение Японии «модной на Западе шпиономанией»

В Москве сожалеют, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании» и занялась неэффективной «мегафонной дипломатией», говорится в заявлении российского посольства в Токио.

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», – передает ТАСС заявление диппредставительства.

Там подчеркнули, что общение через СМИ, «то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность».

Так посольство прокомментировало сообщения японских СМИ о том, что сотрудникам торгового представительства России в Японии якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные.

Параллельно с этим разгорелся «шпионский скандал» между Россией и Болгарией.

Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже», а позднее объявила их персонами нон грата.

Москва заявила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный». Российская сторона оставила за собой право на ответные меры.