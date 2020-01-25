Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил важность ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, диалог между Россией и Украиной перестал ограничиваться «нормандским» форматом. При этом украинский лидер отметил, что контакт с российским руководством может способствовать решению многих вопросов, передает РИА «Новости».

«Естественно, у нас появился диалог. И не только диалог в «нормандском» формате. Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского» формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского» формата. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно очень. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», – заявил Зеленский в интервью израильскому 9-му каналу.

Развивая тему диалога с Россией, Зеленский сообщил о прямых контактах с Путиным.

«По поводу моряков, кораблей – это отношения, не связанные с Минском (Минскими соглашениями), не связанные с «нормандским» форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации... Иначе с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, «так можно», «по этикету», «дипломатично –не дипломатично». Это, честно говоря, без меня. Будет возможность через несколько лет. А до этого есть возможность закончить это все» – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский оценил влияние конфликта в Донбассе на отношения России и Украины.

Напомним, в среду Зеленский заявил, что если противоборствующие стороны в Донбассе захотят, то конфликт может закончиться «завтра». Однако в тот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против разведения сил в Донбассе. После этого в ДНР зафиксировали шестикратное увеличение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним также, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».

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