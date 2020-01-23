ДНР заявила о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Украинская сторона многократно увеличила интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в СЦКК, добавив, что не исключена попытка силового возвращения региона под контроль Киева.

«Интенсивность обстрелов возросла в шесть раз», – передает «Интерфакс» сообщение предстваительства.

В Донецке считают, что Киев может попробовать силой вернуть контроль над Донбассом.

«Заместитель секретаря СНБО в своем выступлении сообщает, что ВСУ готовы к силовому решению, и, судя по резко возросшему количеству обстрелов территории Республики, исключать такой вариант было бы опрометчиво», – заявили в ДНР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если противоборствующие стороны в Донбассе захотят, конфликт может закончиться завтра. Однако в тот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выступает против разведения сил по всей линии разграничения, так как это может занять годы и привести к замораживанию конфликта.