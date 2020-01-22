Зеленский заявил о возможности при желании завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что если противоборствующие стороны в Донбассе захотят, конфликт закончится завтра.

«Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля. Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Между тем, ранее в среду министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выступает против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе, так как это может занять годы и приведет к замораживанию конфликта.

Напомним, 9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».