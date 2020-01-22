Глава минобороны Украины выступил против разведения сил в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе может занять годы, приведет к замораживанию конфликта и противоречит минским соглашениям, поэтому Украина выступает против, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», – передает «Интерфакс-Украина» слова Загороднюка.

Он отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

«А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», – сказал Загороднюк.

По его словам, если минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

«Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», – уточнил министр.

Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в который раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

«Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая - это наша позиция и до, и в течение, и после нормандской встречи - чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный», - пояснил он.

Напомним, 6 декабря Украина сообщила об окончании разведения сил у Петровского в Донбассе.

9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».

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