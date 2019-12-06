Украина сообщила об окончании разведения сил у Петровского в Донбассе

Украинская сторона сообщила об окончании разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.

«На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня в 12.00 (13.00 мск) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», – сообщил пресс-центр штаба так называемой операции объединенных сил (ООС) Украины, передает РИА «Новости».

Сотрудники Госслужбы по ЧС Украины изъяли 244 взрывоопасных предмета, демонтировали 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

«Завтра начнется верификация представителями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств», – отметили в ООС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Киеве думают делать с Донбассом после разведения войск.