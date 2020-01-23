Эксперт: Интернет начал распадаться на национальные сегменты и этот процесс будет нарастать

Все страны, кроме США, будут постепенно добиваться сетевого суверенитета путем ввода национальных ограничений и карательных мер против международных платформ, вроде Facebook и Twitter. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя предсказания немецкой прессы о нарастающем «расколе» мировой Сети.

«Вопреки бытующему мнению, не все серверы интернета контролируются США. Например, у китайцев есть свои корневые серверы для маршрутизации. Кроме того, у них есть свой центр, выдающий сертификаты», – сказал эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов.

Одна из особенностей Сети, в том, что все шифрование делается при помощи сертификатов. Сертификаты выпускаются в основном американскими и европейскими компаниями, но у США есть свой сертификат верхнего уровня, напомнил собеседник.

«В Китае цифровой суверенитет поддержан гораздо сильнее, чем в России. У нас есть копии серверов и больше ничего. Сейчас, следуя новому закону об устойчивости интернета, мы начинаем создавать дублирующую структуру, но контроль за российским интернетом пока остается у США, а вот про китайцев такое сказать нельзя», – отметил Ашманов.

Китайцы выпускают собственные сертификаты, но в плане суверенитета они достигли еще далеко не всего, чего хотели бы, продолжил он. Например, у них все еще по сути нет собственных браузеров. Все китайские браузеры построены на ядре Chromium. «Полная независимость – это когда существует полная технологическая линейка, от процессора до медийных ресурсов. У Пекина с медийными ресурсами все хорошо. Есть мессенджеры, например, WeChat, поисковики, но операционных систем по сути нет», – констатировал Ашманов.

«Россия не может полностью отграничиться, потому что нет своих ресурсов. Нам могут выключить Сеть извне и средств его поддержать не так много. Очень многое пока завязано на американцах – пользователи сидят на американской операционке Windows, либо на Android. 40% всех российских аккаунтов расположены на западных платформах – Facebook, Instagram, Youtube, Twitter и так далее. Зависимость довольно сильная, в отличие от китайцев», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в четверг немецкая газета Frankfurter Allgemeine констатировала, что между Соединенными Штатами и Китаем полным ходом идет «холодная технологическая война» – борьба за господство в Интернете, которая грозит глобальными последствиями. Со ссылкой на участников дискуссий на Всемирном форуме в Давосе издание предупреждает, что в результате этого противостояния между Вашингтоном и Пекином интернет может «расколоться на различные системы».

«Торговля, безопасность, вся жизнь – сегодня это техника, и поэтому мы говорим здесь о тотальной холодной войне между несколькими блоками», – заявил в ходе дискуссии глава индийского научно-исследовательского института ORF Самир Саран. Индийский ученый называет происходящее «балканизацией интернета». Ранее Россия призывала к четкому законодательному регулированию интернета в мире.

Как полагает Ашманов, есть два варианта развития событий. Разные страны имеют абсолютно разные представления о «плохом» контенте – в России под этим понимается одно, в США – другое, в Китае – третье и так далее. Первый сценарий – страны смогут прийти к общему знаменателю и сформулировать общие всемирные правила поведения в Сети. Второй – страны будут обеспечивать свой национальный суверенитет путем введения национальных ограничений.

В пользу первого сценария говорит тот факт, что нарастает общемировое движение за то, чтобы законы реального мира распространить и на интернет, – чтобы глобальная сеть перестала быть «этаким плохим районом» города, где можно все, где скапливается все порочное, поделился собеседник.

Однако Вашингтон торпедирует любые попытки договориться о законах кибербезопасности. Ведь американцы доминируют в этом пространстве, следовательно, им не нужны никакие правила, которые бы их ограничивали. «Как известно, США игнорируют любые международные законы, когда им удобно – например, берут и бомбят Ливию. Поэтому надежды на международные соглашения у меня нет. Следовательно, страны будут обеспечивать свой суверенитет через введение национальных ограничений. И будут «воспитывать» международные платформы, вроде Facebook и Twitter, путем блокировок или штрафов», – отметил эксперт.

«Раз интернет должен соответствовать национальной юрисдикции, то это может достигаться путем изоляции своего сегмента на договорном или техническом уровне», – акцентировал Ашманов.

В западной Европе, например, избрали путь наказаний, напомнил эксперт. «Страны Евросоюза, как вы знаете, штрафуют и Google и Facebook на миллиарды долларов. Поскольку мало надежды, что зарубежные платформы будут платить и нам штрафы, у нас в основном склоняются к воспитательным блокировкам. В Китае, например, Google вообще заблокирован, там Youtube недоступен, напоминает эксперт.

«У арабов свое представление о том, что можно и что нельзя. Антиисламский контент там нельзя публиковать. Facebook с Google и Twitter пока на это плюют. Их в конце концов начнут блокировать», – предсказывает Ашманов.

«Так что интернет уже распадается на национальные «квартиры». Дальше этот процесс будет только нарастать – будет восстанавливаться юрисдикция стран над своим интернет-пространством», – уверен Игорь Ашманов.