Россия выступила за четкие правила игры в интернете

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:46  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Должна ли Россия «реинтегрировать» Украину

В этой короткой формуле полностью выражено актуальное отношение России к территориям, потерянным по итогам развала СССРФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На Украине выступили с очередными тезисами о планах по «реинтеграции Крыма». Не отстают от Киева ряд других постсоветских государств, которые также имеют официальные программы возвращения мятежных провинций – от Приднестровья до Карабаха. Почему же Россия, с распадом СССР потерявшая и Украину, и много других исконно русских земель, ни к кому не выдвигает территориальных претензий? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кто и как создает «русские досье»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...

Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний – это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...
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«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Россия выступила за четкие правила игры в интернете

              15 ноября 2019, 09:09

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Россия выступает за четкое законодательное регулирование интернета в мире, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

              «Если пропаганда наркотиков в России и Китае запрещена, она не должна распространяться на территории этих стран в сфере интернета. Если есть террористические организации, деятельность которых запрещена, эти террористические организации не должны рекламировать себя и набирать себе сторонников на национальной территории данных государств. Это совершенно ясные и понятные принципы, которые, к сожалению, иногда не встречают поддержки у ряда наших коллег из западных стран, которые считают, что в интернете никаких особых законов и правил действовать не должно», – передает ТАСС слова Волина в рамках Российско-китайского форума новых медиа, проходящего в восточнокитайском городе Уси.

              По его словам, ряд стран «без государственного регулирования через действия отдельных частных компаний принимают дискриминирующие решения в отношении тех или иных участников рынка».

              «Мы выступаем за то, чтобы в интернете существовали четкие правила игры, чтобы всем было понятно, где, что и как делать», – сказал Волин.

              «Могут ли эти правила игры установить частные компании? Нам кажется, что нет. Могут ли эти правила игры установить самостоятельно государства в мировом масштабе? Тоже нет, потому что интернет состоит из большого количества государств. Государства, продолжил он, «должны сесть и договариваться про эти правила игры», – добавил он.

              Напомним, во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации предложили обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.

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