Россия выступила за четкие правила игры в интернете

Россия выступает за четкое законодательное регулирование интернета в мире, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Если пропаганда наркотиков в России и Китае запрещена, она не должна распространяться на территории этих стран в сфере интернета. Если есть террористические организации, деятельность которых запрещена, эти террористические организации не должны рекламировать себя и набирать себе сторонников на национальной территории данных государств. Это совершенно ясные и понятные принципы, которые, к сожалению, иногда не встречают поддержки у ряда наших коллег из западных стран, которые считают, что в интернете никаких особых законов и правил действовать не должно», – передает ТАСС слова Волина в рамках Российско-китайского форума новых медиа, проходящего в восточнокитайском городе Уси.

По его словам, ряд стран «без государственного регулирования через действия отдельных частных компаний принимают дискриминирующие решения в отношении тех или иных участников рынка».

«Мы выступаем за то, чтобы в интернете существовали четкие правила игры, чтобы всем было понятно, где, что и как делать», – сказал Волин.

«Могут ли эти правила игры установить частные компании? Нам кажется, что нет. Могут ли эти правила игры установить самостоятельно государства в мировом масштабе? Тоже нет, потому что интернет состоит из большого количества государств. Государства, продолжил он, «должны сесть и договариваться про эти правила игры», – добавил он.

Напомним, во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации предложили обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.

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