Госдуме и Совфеду предложили ввести доступ в интернет по паспорту

Руководству Госдумы и Совета Федерации предложили обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.

Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, передает ТАСС.

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», – говорится в обращении главы ассоциации.

Там же уточняется, что регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей.

По мнению Янсукова, это «позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых – незамедлительно установить виновного». Он также считает, что такие меры «помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния Сети».

В профильном думском комитете по информполитике заявили, что готовы инициировать дискуссию по этой теме, но считают необходимым сначала узнать мнение о ней самих россиян.

Данное предложение не является новаторским. Так, власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена путем регистрации по номеру мобильного телефона, который в данной стране привязан к личным данным абонента.