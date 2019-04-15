Австрийцам запретят анонимность в интернете

Австрийское правительство выступило за принятие закона против проявлений ненависти в Сети, согласно которому все пользователи интернета должны указывать реальные имена в киберпространстве.

Вопрос обсуждался на совещании, участие в котором приняли канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и главы нескольких министерств по вопросу защиты общественных деятелей и рядовых граждан от анонимных угроз и оскорблений в Сети.

Курц и Штрахе, в частности, заявили о необходимости запретить «никаб в сети» и обязать платформы регистрировать пользователей только с настоящими именами. Власти подчеркнули, что речь идет не о мониторинге или ограничении свободы, а о возможности идентификации нарушителей порядка, передает Regnum со ссылкой на Kronen Zeitung.

В то же время австрийские власти признали, что их планы тяжело реализовать. «Я прошу понимания, мы находимся в самом начале», – отметил Себастьян Курц.

Закон должен вступить в силу в будущем году. Он будет применяться к платформам, которые имеют минимум 100 тыс. пользователей или 500 тыс. евро годового оборота или получают более 50 тыс. евро в виде финансирования. Это касается и социальных сетей типа Facebook и VK и газетных платформы. Согласно документу, все пользователи, уже зарегистрированные на портале, должны будут пройти процедуру дополнительной идентификации с настоящими именами и адресами.

Операторы онлайн-форумов должны будут хранить имена и адреса своих участников. Анонимные публикации все еще возможны, но при необходимости они должны предоставлять доступ к личности таких пользователей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. евро, а в случае рецидива до 1 млн евро, сообщает портал Austria-Today.

Это предложение властей уже вызвало полемику в австрийском обществе.