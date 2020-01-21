Российские ученые за неделю создали средства для обнаружения китайского коронавируса

Ученые из «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» за неделю после публикации информации о генетической последовательности китайского коронавируса разработали средства для его диагностики, сообщает Роспотребнадзор.

«Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека», – сообщается на сайте ведомства.

Для внедрения лабораторной диагностики вируса Роспотребнадзор разработал и утвердил «Временные методические рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса 2019 (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)».

Также Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для туристов, выезжающих в Китай.

Таким гражданам следует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения; при обращении за медицинской помощью в России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

В понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, погибли три человека, позже число погибших удвоилось.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не ездить в Ухань, в некоторых российских аэропортах усилили досмотр прибывающих из Китая туристов.