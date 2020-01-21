Украина потребовала от Британии «больше разъяснений» из-за ситуации с трезубцем

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Лондона «больше разъяснений» по ситуации с появлением малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом британских силовиков.

«Нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли конституционный национальный символ трезубец и герб Украины удален из экстремистского пособия. Требуем больше разъяснений от британской стороны», – передает РИА «Новости» сообщение украинского посольства.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко также заявил, что нужно удалить трезубец из пособия.

«Поскольку относительно этого сожалеют, пришло время пересмотреть пособие, удалив украинский трезубец, который не имеет отношения к нему», – заявил Пристайко.

Ранее во вторник посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с появлением украинского трезубца в пособии по борьбе с экстремизмом британских правоохранителей.

Посольство Украины в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец из списка экстремистских символов и извиниться перед Киевом. Речь идет о документе, который был распространен еще в 2019 году. В нем в разделе «татуировки» приводится рисунок на теле, который подписан как «украинский трезубец (националистический)».

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отметил, что Британия в ответ на возмущение Украины «послала» Киев, «но вежливо».

«Мало под каким символом в современной истории Европы пролилось столько крови и было организовано столько погромов. И тут он свастике и эсэсовским зигам брат-близнец. Хотя и государственная символика Украины. Так что среди тех, кто его себе татуируют, экстремистов немерено», – заметил Сатановский.