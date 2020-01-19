Киев потребовал от Лондона извинений за признание трезубца символом экстремизма

Украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и извиниться перед украинским государством.

«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно», – говорится в заявлении украинского посольства в Twitter.

Диппредставительство заявляет, что в этой связи «никакие объяснения недопустимы».

«Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», – сказано в заявлении.

Документ, вызвавший возмущение украинской стороны, был распространен в 2019 году. В нем в разделе «татуировки» приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождена подписью: «Украинский трезубец (националистический)».

По словам старшего национального координатора контртеррористической полиции Британии Дина Хейдона, в документе ясно сказано, что он разработан для помощи полиции, чтобы «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться во время своей ежедневной работы».

«В нем (документе – прим. ВЗГЛЯД) ясно заявлено о том, что многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, что членство в них не означает какого-нибудь криминала. Предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение», – передает ТАСС заявление Хейдона.

Современный украинский национальный герб изображает золотой трезубец особой формы на синем поле. Утвержден 19 февраля 1992 года.

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