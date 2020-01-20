Сатановский: Украинский трезубец – брат-близнец свастике и эсэсовским зигам

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал разногласия между Киевом и Лондоном из-за трезубца, изображенного на украинском гербе и признанного символом экстремизма британской полицией.

В своем Telegram-канале Сатановский отметил, что Британия в ответ на возмущение Украины из-за «символа национальной гордости» сообщила, что «список ведомственный, составлен для служебного пользования и трезубец там не один, а во вполне приличной кампании». «То есть послала. Но вежливо», – пояснил политолог.

«Извинения там могут быть только в стиле известного еврейского анекдота про решение суда: «Рабинович не дурак?!! Ну, извините!» – сильно возмущенно и с большим недоумением», – иронизирует Сатановский.

«В принципе, старая то ли рюриковическая, то ли хазарская тамга не виновата. Свастика тоже древний символ. Как и сдвоенные молнии, столь любимые нацистами. Но те их ребята, которые эти почтенные исторические раритеты для себя в ХХ веке выбрали в качестве геральдических знаков так прославились...» – пишет политолог.

«Вот, и с украинским трезубцем так. Мало под каким символом в современной истории Европы пролилось столько крови и было организовано столько погромов. И тут он свастике и эсэсовским зигам брат-близнец. Хотя и государственная символика Украины. Так что среди тех, кто его себе татуируют, экстремистов немерено. И, судя по тому, что к британцам он в справочник попал, они по Европе мало-помалу расползаются. С чем мы Британию и поздравляем», – заключил Сатановский.

Накануне украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и извиниться перед украинским государством.

Британская сторона в ответ заявила, что документ разработан для помощи полиции, чтобы «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться во время своей ежедневной работы».

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