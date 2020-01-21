Тело девушки нашли рядом с оголенными проводами в Петербурге

В Петербурге нашли тело убитой током девушки рядом с оголенными проводами освещения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.

«Полицейскими у дома № 269/2 по проспекту Обуховской обороны рядом с оголенными проводами освещения обнаружен труп девушки 1995 года рождения со следами поражения электрическим током. Полицейскими Невского района Петербурга проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Труп нашла знакомая девушки утром 20 января. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В августе 2019 года электромонтажник скончался после удара током на ледоколе в Петербурге.