Рабочего убило током на ледоколе в Петербурге

Следствие начало проверку гибели электромонтажника после удара током на ледоколе в Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«По данным следствия, при проведении проверки одного из помещений на ледоколе была обнаружена неполадка в кабеле. При ее устранении работник получил электрический удар током. В результате инцидента по дороге в больницу мужчина скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что проверка установит причины и обстоятельства инцидента.

По сведению региональных СМИ, несчастный случай произошел на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин».

Напомним, в ноябре 2018 года в Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Пожар охватил 300 квадратных метров, пострадали два человека. По оценке СК, ущерб от пожара превысил 1,5 млн рублей.

