Стало известно о пострадавших при пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин»

В результате пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге пострадали два человека, сообщили в медицинских службах.

«Пострадавших двое. Один из них – работник предприятия «Адмиралтейские верфи», на территории которой горит ледокол», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, в Санкт-Петербурге горит строящийся ледокол «Виктор Черномырдин». Возгорание началось на третьей палубе и затем перекинулось на вторую.