В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Возгорание произошло на территории «Адмиралтейских верфей», где строится ледокол, сообщили в экстренных службах города.

«По предварительной информации, горят две палубы строящегося ледокола», – сообщил источник, передает ТАСС.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения начали гасить пламя.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» спустили на воду в 2016 году. Его мощность составляет 25 МВт, на судне есть место для монтажа установки грузового крана высокой грузоподъемности (до 150 т), также ледокол располагает двумя вертолетными комплексами.