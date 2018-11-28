Назван ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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28 ноября, среда | Последнее обновление — 10:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о решении Константинополя распустить архиепископию РПЦ в Европе
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара
В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля
Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»
Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
США вкладываются в войну, чтобы не умереть
Дмитрий Родионов, политолог
Трамп, еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
Украина украла у нас целое поколение наших же ребят
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Атака на религию идет по всему миру
Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета
На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного классаПодробности...
Умер Бернардо Бертолуччи
Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляскеПодробности...
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