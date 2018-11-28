Назван ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Ущерб от пожара на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» превысил 1,5 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.

По факту пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Следствие считает, что вечером 27 ноября при выполнения строительных работ на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, в итоге в помещении котельного отделения произошло возгорание.

Пожар охватил около 300 кв. метров и повредил внутреннюю обшивку, проводку, электрооборудование. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.

На месте пожара работает следственная группа.

Ледокол застрахован в компании ВСК, передает ТАСС. В компании не называют страховую сумму. При этом ответственность «Адмиралтейских верфей» за вред здоровью пострадавших при ЧП застрахована в «Ингосстрахе».

Ранее в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» называли вероятную причину возникновения пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин».

Напомним, во вторник в Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Пожар охватил 300 квадратных метров, пострадали два человека.