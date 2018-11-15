Названа причина пожара на строящемся ледоколе в Петербурге

В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» назвали вероятную причину возникновения пожара на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин».

На «Адмиралтейских верфях» сообщили, что на предприятии создана комиссия для определения причин происшествия, передает ТАСС.

«По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации», – рассказали в пресс-службе.

Тем временем в МЧС России сообщили, что возгорание на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге полностью потушили. Общая площадь пожара на третьей и четвертой палубах составила 300 квадратных метров, на строящемся судне обгорели кабели, оборудование, а также обшивка технических помещений.

В МЧС рассказали, что в результате возгорания пострадали два человека, один из которых был отправлен в больницу, второй после осмотра медиками от госпитализации отказался.

Главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда доставили пострадавшего, Антон Повзун в свою очередь сообщил, что госпитализированный находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, во вторник в Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Судно должно было выйти на испытания в 2019 году.