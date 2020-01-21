Песков оценил идею дать регионам Украины и Белоруссии право присоединяться к России

Идея прописать в поправках в Конституцию право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию якобы предложил предусмотреть в поправках такое право.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.