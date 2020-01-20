Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит свои варианты изменений

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию будет предлагать президенту и парламенту свои поправки в президентский законопроект об изменениях в Конституцию.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит механизм общероссийского голосования.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.