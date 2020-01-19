Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит механизм общероссийского голосования

Рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон страны не намерена затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы.

В заявлении говорится, что рабочая группа должна проанализировать и систематизировать поступающие через ее членов предложения «в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России».

«Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы», – передает ТАСС текст заявления.

В документе говорится также, что рабочая группа выработает и юридически оформит механизм общероссийского голосования как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам.

В рабочей группе отметили, что озвученные президентом Владимиром Путиным предложения по изменению в Конституцию «находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (Государственно-правовое управление – прим. ВЗГЛЯД) президента России с сопредседателями рабочей группы».

Там добавили, что рабочая группа «оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта».

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. В частности, глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Президент, согласно предложению Путина, не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты.

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Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.

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