В России завершены испытания БПЛА большой продолжительности полета «Альтиус»

Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета «Альтиус» завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета «Альтиус», в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи», – приводит слова источника РИА «Новости».

«Альтиус» построен с широким использованием композиционных конструкционных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящих в движение тянущие винты. Взлетная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла – 28,5 метра.

Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи трехопорного убираемого колесного шасси. Полет, включая этапы взлета и посадки, может выполняться в автоматическом режиме.

БЛА может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и РЛС бокового обзора.

Напомним, в августе прошлого года Минобороны продемонстрировало первый полет новейшего беспилотника «Альтиус-У», способного находиться в воздухе больше суток.

Впервые фото беспилотника показали в Сети в 2016 году.

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