Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии

Президент Владимир Путин во ходе поездки в Сирию поблагодарил личный состав за борьбу с международным терроризмом, подчеркнув, что мирная жизнь в республике налаживается благодаря действиям российской группировки войск, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

7 января Путин совершил визит в Сирию, посетив Омейядскую мечеть в Дамаске – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей, а также православную Церковь святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.