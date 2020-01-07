Путин сделал подарок одной из старейших в мире мечетей

Президент России Владимир Путин, прибывший во вторник с визитом в Сирию, в сопровождении сирийского лидера Башара Асада посетил Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экскурсию для главы российского государства вместе с Асадом провел директор музея мечети. В частности, Путину показали одну из святынь – нетленную голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у крестьян, так и мусульман.

«На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок Коран XVII-го века», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Позднее кортеж президента России переехал к православной Церкви святой Девы Марии, где Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. По словам Пескова, Иоанн Х отметил, что, «если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков».

Песков сообщил также, что безопасность российского лидера во время визита в Дамаск помогали обеспечивать российские военные. «Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», – приводит его слова РИА «Новости».

Во вторник Путин прибыл с визитом в Дамаск, его встретил президент Сирии Башар Асад.