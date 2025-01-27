«Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» впервые представит свои новейшие автоматы АК-12 укороченный (АК-12К) и АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке IDEX 2025, сообщает Telegram-канал «Калашников». Мероприятие пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оба автомата разработаны под патрон 5,45х39 мм и рассчитаны на эффективное уничтожение живой силы противника. АК-12К и АК-12СК отличаются улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, которые соответствуют требованиям современного боя. Кроме того, они оснащены приборами малошумной стрельбы.

АК-12К имеет массу без магазина не более 3,4 кг и длину в боевом положении 810 мм. Длина ствола составляет 290±20 мм. В свою очередь, АК-12СК весит 3,2 кг, длина в боевом положении – 750 мм, а длина ствола – 228±20 мм. Магазины обоих автоматов вмещают по 30 патронов.

Для стрельбы из нового вооружения используются 5,45-мм патроны с различными типами пуль, включая обыкновенные, повышенной пробиваемости и трассирующие. Эти характеристики делают АК-12К и АК-12СК пригодными для выполнения разнообразных задач в условиях современного боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку обновленного автомата АК-12 в войска, а Росгвардия приняла этот автомат на вооружение. В апреле 2024 года была поставлена первая партия доработанных с опытом СВО автоматов АК-12 в войска.