Россия не исключила переноса части переговоров из штаб-квартиры ООН в США

Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проблем с визами, заявил спецпредставитель российского президента по информационной безопасности Андрей Крутских.

«США, по факту, цензурируют состав наших переговорных команд, а визовую войну распространяют на ООН. Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов», – сказал Крутских, в ходе заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности, передает ТАСС.

Он добавил, что миру угрожает глобальная кибервойна, в случае, если страны совместными усилиями не смогут найти способ борьбы с киберугрозами.

Штаб-квартира ООН в США расположена в городе Нью-Йорк, здания находятся в восточной части Манхэттена.

Напомним, Соединенные Штаты развязали против России «визовую войну».

В июле стало известно, что теннисистка Светлана Кузнецова из-за проблем с получением визы не может принять участие в турнире City Open, в котором является действующим победителем. Ситуацию прокомментировало российское посольство. После этого Кузнецова все же получила американскую визу.

Позднее проблемы с визой возникли у депутата Госдумы Анатолия Карпова.