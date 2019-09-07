Захарова рассказала о замятом скандале вокруг американского спортсмена

Антидопинговое агентство США (USADA), сняв обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана, в очередной раз замяло скандал вокруг своего спортсмена, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чистый спорт? Чистое жульничество», – написала она на своей странице в Facebook.

За прошедший год Коулман пропустил три допинг-теста, однако USADA практически сразу отказалось от обвинений в его адрес, заявив, что первый пропуск взятия проб состоялся якобы не 6 июля 2018 года (как утверждалось ранее), а 1 апреля 2018 года.

«Агентство «пришло к выводу», что в течение 12 месяцев спортсмен не сдал всего два допинг-теста, что не нарушает антидопинговые правила», – отметила Захарова, подчеркнув, что решение о дисквалификации Коулмана так и не было принято, что позволит американцу участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике осенью этого года в Дохе, а также в Олимпиаде-2020.

Захарова обратила внимание, что еще до принятия официального решения USADA в поддержку Коулмана выступили местные спортивные комментаторы, заявив, что недопуск спортсмена «не отвечал бы интересам организаторов Чемпионата мира и Олимпийских игр, поскольку он является одним из самых узнаваемых бегунов планеты и имеет контракты с известными компаниями-спонсорами».

«Сильный аргумент. Вообще-то «известным компаниям-спонсорам» должно быть небезынтересно, кто их представляет», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Вот так в очередной раз Американское антидопинговое агентство на глазах у всего мира замяло скандал вокруг своего спортсмена», – заключила Захарова.

Спортсмены из США регулярно попадаются на разного рода нарушениях. Так, в июле аАмериканский пловец, шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Несмотря на это, США стремятся выступать в роли мирового антидопингового жандарма.