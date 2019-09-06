Рогозин рассказал о ходе испытаний ракеты «Сармат»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работы по ракете «Сармат» идут по графику.

«Идем в графике, и завод производитель, и соответствующее конструкторское бюро, и Роскосмос. Ситуация под полным контролем, военный блок Роскосмоса отвечает за этот проект головой, поскольку он связан со стратегической безопасностью страны. Мы в графике», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Он отметил, что президент проинформирован «о каждом шаге».

«Физически это происходит так: идет прожиг двигателей разных ступеней, потом идут прожиги двигателей в составе ступеней, потом, соответственно, начало летных испытаний», – пояснил глава Роскосмоса.

Вместе с тем он не стал раскрывать конкретные сроки.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года.

Президент Владимир Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.