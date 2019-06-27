Путин анонсировал поставки «Кинжала», «Пересвета» и «Сармата» в войска

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» поступят в войска в ближайшие годы, заявил президент Владимир Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

«От офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность нашей работы по укреплению обороноспособности страны, по качественному развитию вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб. В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы».

«Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии», – добавил Путин, отметив, что теперь стране нужны те, кто сможет управлять этим оружием.

Глава государства подчеркнул, что именно от офицерского корпуса во многом зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и по качественному развитию вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб, передает ТАСС.

Президент также отметил, что государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и правоохранителей. «Мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия. Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов», – сказал Путин.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании этого года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса «Авангард» и о том, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре. Глава государства также сообщил в послании об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник». По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут ритмично, без сбоев, по плану.