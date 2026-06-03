130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
СВР: ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении
Брюссель требует от Еревана полного разрыва многовековых духовных связей с Москвой ради европейской интеграции, фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, сообщила Служба внешней разведки (СВР).
Европейский союз агрессивно добивается вытеснения Русской православной церкви из Армении, передает пресс-бюро СВР.
«По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», – говорится в сообщении.
В СВР заявили, что западные чиновники пытаются лишить местную епархию прав на церковную недвижимость и заблокировать диалог с Армянской апостольской церковью. Ранее подконтрольные Брюсселю неправительственные организации обвинили настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри во вмешательстве в парламентские выборы, намеченные на 7 июня.
Представители ведомства напомнили, что история российско-армянских отношений значительно старше европейских институтов. Духовные связи двух братских народов способны пережить любые нападки западных политиков, отвергнувших собственную культурную идентичность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях европейской интеграции Еревана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти республики в давлении на верующих.