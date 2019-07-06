Рогозин оценил возможность срыва испытаний «Сармата»

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».

«Мы ведем огневые испытания уже», – приводит его слова ТАСС.

Рогозин уточнил, что к концу 2019 года значительная часть огневых испытаний будет завершена, а к концу следующего года планируется выйти на завершающую стадию испытаний.

Он подчеркнул, что все работы по стратегическому комплексу идут по графику. «Никаких срывов не предвидится, хотя были определенные риски, связанные не столько с предприятием, сколько с остальной испытательной базой. Благодаря усилиям Роскосмоса, его предприятий, новой команды, эти риски сняты», – отметил гендиректор госкорпорации.

Напомним, на форуме «Армия-2019» разработчики впервые раскрыли тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Президент Владимир Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.