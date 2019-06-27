Раскрыты характеристики «Сармата»

На форуме «Армия-2019» разработчики впервые раскрыли тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В брошюре указана дальность стрельбы «Сармата» – 18 тыс. километров, стартовая масса – 208,1 тонны, масса полезной нагрузки – менее 10 тонн. Также указана масса топлива – 178 тонн, длина ракеты – 35,5 метра, диаметр – 3 метра. Отмечено, что ракета оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, передает РИА «Новости».

На форуме показан макет ракеты.

Ранее в четверг Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.

В мае сообщалось, что Минобороны в 2019–2021 годах планирует провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».