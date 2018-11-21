В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

2018 год можно без преувеличения назвать годом российского оружия – и в первую очередь ракетного. С начала года мы узнали сразу о нескольких новых видах ракетных комплексов, которые или поступили на вооружение, или же в ближайшее время окажутся в войсках. Почему это вооружение способно поменять баланс сил в мире в пользу России и как оно обеспечит надежную обороноспособность нашей страны?

С-500: ракетный комплекс «два в одном»

Официальное название нового российского зенитно-ракетного комплекса – С-500 «Прометей». Он представляет собой качественное развитие теперь уже легендарных комплексов С-300 и С-400.

По данным американского журнала National Interest, даже обычные ракеты нового российского комплекса смогут поражать цели на максимальной высоте в 95–97 км, практически на высоте воображаемой «линии Кармана», которая отделяет атмосферу Земли от космического пространства. Уже один этот факт позволяет классифицировать комплексы как систему противоракетной обороны среднего радиуса действия. Иначе говоря, как систему, способную не только бороться с крылатыми ракетами и самолетами противника, но и сбивать боеголовки баллистических ракет вне атмосферы.

Кроме того, заявлено, что ракеты С-500 с маневрирующими головными блоками и с собственными РЛС могут использоваться для поражения космических целей кинетическим ударом на высоте до 200 км, в зоне движения боевых блоков МБР и ракет средней дальности. Это позволяет считать, казалось бы, классический комплекс ПВО одновременно и системой ПРО. Причем системой, способной поражать баллистические ракеты на самом уязвимом, разгонном участке траектории, пока не произошло разделение боеголовок и выброс ложных целей.

Конечно, С-500 будет сложно поразить на разгонном участке межконтинентальную ракету или же ракету, пущенную с подводной лодки. Однако «Прометей» вполне может решить задачу борьбы с баллистическими ракетами средней дальности: комплекс может самостоятельно перехватывать БРСД с дальностью пуска до 3500 км. В дополнение к вышесказанному, заявленная высота эффективной зоны поражения в 200 км позволяет сбивать в ближнем космосе разведывательные спутники, так как их обычные орбиты также лежат в пределах этой воображаемой сферы.

Такие возможности С-500 ставят его на принципиально более высокую ступень по сравнению с комплексами ПВО производства других стран. «Прометей» дает возможность парировать все угрозы от глобального нарушения ракетного равновесия, которое наметилось в результате планируемого выхода США из Договора по РСМД. Что не мешает, разумеется, использовать С-500 и как классическую систему ПВО.

«Кинжал» и «Циркон»: монстры, способные прорвать любую ПРО

На вооружение российской армии, авиации и флота в ближайшее время массово поступят сразу две гиперзвуковых новинки – авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» и морская противокорабельная крылатая ракета «Циркон» 3M22.

Ракеты «Кинжал» способны с высокой точностью поражать как наземные цели, так и крупные надводные корабли противника: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Согласно заявлениям Объединенной авиастроительной корпорации,

ракета «Кинжал» является авиационным модифицированным вариантом баллистической ракеты комплекса «Искандер», приспособленным для запуска с бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К.

На опубликованном видео «Кинжала» видно, что новая ракета является не крылатой, а «аэробаллистической»: высокая скорость движения, достигающая 10–12 М, позволяет ракете поддерживать нужную траекторию и без развитых крыльев, просто за счет подъемной силы корпуса. Самолеты-носители, специально модернизированные для запуска этой ракеты, фактически служат ее первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 000 м. Самостоятельный полет ракеты и вовсе происходит на границе стратосферы с целью избежать значительного сопротивления воздуха и делает ее малодоступной для обычных систем ПВО.

Дальность полета «Кинжалов» и «Цирконов» пока что неизвестна, однако речь вполне может идти о сотнях и даже тысячах километров.

«Циркон» является более «тихоходной» ракетой, если такой эпитет применим к гиперзвуковому оружию – его заявленная скорость составляет «всего лишь» 8 М. Однако, в отличие от ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ), используемого в «Кинжале», у «Циркона» сохранилось «керосиновое сердце»: реактивный двигатель, работающий на жидком топливе.

Задача создания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя решена именно на «Цирконе», что делает его первой серийной гиперзвуковой крылатой ракетой в мире. За счет таких технических инноваций «Циркон» может заменить сверхзвуковые российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и «Калибр» 3М54, которые и раньше превосходили дозвуковые крылатые ракеты стран блока НАТО. С появлением «Циркона» нахождение авианосных групп потенциального противника возле российских берегов и вовсе становится чистой воды авантюрой: с помощью «Цирконов» и «Кинжалов» они могут быть уничтожены за какой-то неполный десяток минут даже с расстояния в 1000 км.

«Сармат» на смену «Сатане»

После 2014 года вопрос об обслуживании 52 комплексов ракет РС-20 «Воевода» (в западном наименовании – «Сатана»), которые составляли основу тяжелых МБР в арсенале российских стратегических ядерных сил (СЯС), подвис в воздухе. Из-за ухудшения российско-украинских отношений производитель ракеты, днепропетровский «Южмаш» (ЮМЗ), фактически отказался от гарантийного обслуживания «Сатаны».

И уж тем более не могла идти речь и о разработке новой тяжелой МБР для России на украинском предприятии. В итоге такую ракету поручили разработать и произвести миасскому ГРЦ им. Макеева, а сама ракета получила название «Сармат».

В 2018 году прессе был представлен предполагаемый внешний облик ракеты и видеозаписи первых бросковых испытаний. Сейчас известно, что начальный вес ракеты составляет 150–200 тонн, дальность полета может быть задана в двух вариантах – на 16 тыс. км с полезной нагрузкой 5 тонн и 9–10 тыс. км – с максимальной забрасываемой массой в 10 тонн. Отличие от старой разработки ЮМЗ – в головной части «Сармата», которая разительно непохожа на боеголовки «Сатаны».

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Стоит сказать, что именно тяжелые МБР являются «головной болью» любой системы ПРО. Столь мощная ракета позволяет «вытянуть» на баллистическую траекторию не только внушительный пакет разделяющихся боевых частей, но и массу другого «добра». В число таких «подарков» входят ложные цели, генераторы направленных помех и «глушилки» для сигналов спутников позиционирования и противоракетных радаров. Фактически уже одного этого достаточно для того, чтобы превратить работу ПРО противника в сущий ад. Ну а дальность в 9–10 тыс. км позволяет запускать новый «Сармат» из глубины российской территории, что делает его перехват на активном участке практически невозможным.

Вдобавок к этому головные части МБР «Сармат» могут выходить на суборбитальную траекторию, осуществляя концепцию «глобального удара». А именно –

боеголовки идут к цели по траектории несколько короче круговой орбиты, двигаясь к противнику с неожиданного направления (например, через Южный полюс).

Такой подход к созданию управляемых боевых блоков (УББ) крайне усложняет разработку противоракет ПРО, так как поражение цели противоракеты со скоростью 17–22 М, да еще и на встречном курсе, крайне трудно реализовать.

Гиперзвуковые УББ «Сармата» рассчитаны на длительный полет в атмосфере. Управление ими идет во всех трех плоскостях с помощью специального конического носового стабилизатора и аэродинамических рулей. Вне атмосферы маневрирование боевого блока обеспечивается силовой установкой реактивной тяги, работающей на сжиженной углекислоте. Все это делает полет УББ совершенно непредсказуемым и позволяет прорвать любую систему ПРО.

Даже одной из перечисленных ракет было бы вполне достаточно, чтобы обеспечить глобальную обороноспособность России. Но в 2018 году в арсенале российских Вооруженных сил появилось сразу четыре уникальных разработки, каждая из которых способна сохранить баланс силы в мире, который, как ни странно, всегда был и балансом для цели достижения прочного мира во взаимоотношениях между сверхдержавами.